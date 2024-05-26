أخبار الفن.. الأهلي يعيد أحمد السعدني للتواصل مع الجمهور ومشادة كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة.

بعد اختفاء بسبب وفاة والده.. الأهلي يعيد أحمد السعدني للتواصل مع الجمهور

حرص الفنان أحمد السعدنى على الاحتفال بفوز النادي الأهلى ببطولة أفريقيا، في الظهور الأول له على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد اختفاء طويل منذ وفاة والده الفنان صلاح السعدنى، الذي رحل عن عالمنا يوم 19 إبريل 2024.

عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث" بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد اليوم مسرح نيوكاسل بالعاصمة الادارية الجديدة عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث"، والتي سبق ومثلت مصر في مهرجان المسرح الفرانكفوني بفرنسا في مارس الماضي ، وسط حضور مكثف من قيادات وزارة التربية والتعليم .

أنا زملكاوية مش صفرا.. مشاداة كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد

وقعت مشاداة كلامية بين الفنانة شيماء سيف والإعلامية الكويتية فجر السعيد بسبب خسارة وزن الأولى.

كتاب ونقاد السينما تكرم صناع وأبطال فيلم رفعت عيني للسماء الفائز بمهرجان كان

قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم أسرة فيلم رفعت عيني للسماء الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي.