قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة
جيش الاحتلال يهاجم ميناء الحديدة في اليمن
أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان
"درجات الرأفة" تنقذ بعض الطلاب من الرسوب قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة
مصر تمضي نحو تصدير الدواء لإفريقيا.. مشروع لتأسيس مصنع مشترك في زامبيا
الوزير: الموافقة على 3 مصانع باستثمارات 216 مليون دولار وتوفير 15 ألف فرصة عمل
معايير محددة لتقييم المطورين.. الإسكان: منصتان جديدتان لتنظيم السوق وتصدير العقار المصري
مليون جنية غرامة.. أزمة جديدة لـ أحمد فتوح مع الزمالك | تفاصيل
بدء تنفيذ اتفاق إجلاء في السويداء.. والتوتر لا يزال قائما
احذر.. الحبس و500 جنيه غرامة عقوبة انتحال الشخصية في التصويت بانتخابات الشيوخ
بعد إحباط مخطط حركة حسم.. تعرف على عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية بالقانون
آمال ماهر عن صوت مصر الأول: اسمي أكبر من أي لقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح يستمع لشكاوى ومقترحات المواطنين

رئيس مدينة مرسي مطروح خلال تفقد المركز التكنولوجى
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال تفقد المركز التكنولوجى
ايمن محمود


تفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح صباح اليوم الاثنين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة ، وذلك ضمن جولته التفقدية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي رضا الجماهير حول الخدمات وسرعة استقبال معاملات المواطنين ، طبقا لتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وحرص اللواء محمد صحصاح خلال الجولة على التواجد بشباك المعاملات، حيث استمع بنفسه إلى المواطنين للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والوقوف على الإجراءات المتبعة في التعامل مع الطلبات المقدمة ، وذلك في إطار حرصه على دعم منظومة العمل بمنتهى الشفافية وسرعة تقديم الخدمة للمواطن المطروحي .

واستمع رئيس مدينة مرسى مطروح لعدد من المقترحات التي تقدم بها مترددين المركز التكنولوجي خلال الجولة التفقدية بالمركز ، موجها بتيسير الإجراءات واتخاذ ما يلزم بشأنها ، مع دراسة إمكانية إدراج بعضها الأفكار ضمن خطط أعمال التطوير.

وأكد رئيس المدينة المرور علي المركز التكنولوجي ، أن المدينة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال خدمات المركز التكنولوجي ، كونها تمثل نافذة مباشرة للتواصل بين المواطن والحكومة، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإنهاء الطلبات وتقديم الخدمة بكفاءة واحترام تليق بأهالينا.

وأضاف أن تواجد المسؤولين ميدانيًا واحتكاكهم المباشر مع المواطنين يعزز من فاعلية العمل التنفيذي، ويسهم في بناء جسور من الثقة والتعاون بين المواطن والجهاز التنفيذي .

رافق اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح خلال الجولة التفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، احمد النجدي سكرتير المدينة ، ورامي رضا مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم  الأحد، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة ،فعاليات عدد من الدورات التدريبيه التى تنظمها مكتبة مصر العامة لأبناء مطروح من أجل صقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية مع تقديم أفضل البرامج  وتفعيل ورش عمل من خلال مدربين متخصصين ،منها دورة ريادة الأعمال والتى تأتى منحة  بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرنامج الغذاء العالمي لعدد ٧٧ متدرب  ومتدربة على فترتين صباحي ومسائى كذلك دورة إدارة الأعمال لعدد ٧٦ متدرب ومتدربة, وتعد الدورة رقم ٤٨ ،وانتهاء أعمالها يوم الثلاثاء القادم واختيار أفضل المشروعات المقدمة وتقديم جائزة لأفضل مشروع 

أما الدورة الثالثة فكانت دورة مصر الرقمية للاطفال وصقل مهاراتهم في علوم الحاسب وبرامجه  وفى التكنولوجيا الحديثة

حرص محافظ مطروح على الاستماع للاطفال وميولهم ومدى الاستفادة من البرامج والتعرف على اى المشكلات التى تواجههم في الاستفادة من التدريب وتذليلها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

ترشيحاتنا

الصلاة

هل يجوز رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة ؟ .. الإفتاء تجيب

الدكتور حسن الصغير

الإمام الطيب يقرر ندب حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية

وزارة الأوقاف

إعلان بدء اختبارات المرحلة الأولى لمسابقة إيفاد القراء لشهر رمضان 1447هـ 2026م

بالصور

بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان

أنغام
أنغام
أنغام

تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

الكاتيل
الكاتيل
الكاتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد