رئيس مدينة مرسى مطروح يستمع لشكاوى ومقترحات المواطنين



تفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح صباح اليوم الاثنين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة ، وذلك ضمن جولته التفقدية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدي رضا الجماهير حول الخدمات وسرعة استقبال معاملات المواطنين ، طبقا لتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وحرص اللواء محمد صحصاح خلال الجولة على التواجد بشباك المعاملات، حيث استمع بنفسه إلى المواطنين للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والوقوف على الإجراءات المتبعة في التعامل مع الطلبات المقدمة ، وذلك في إطار حرصه على دعم منظومة العمل بمنتهى الشفافية وسرعة تقديم الخدمة للمواطن المطروحي .

واستمع رئيس مدينة مرسى مطروح لعدد من المقترحات التي تقدم بها مترددين المركز التكنولوجي خلال الجولة التفقدية بالمركز ، موجها بتيسير الإجراءات واتخاذ ما يلزم بشأنها ، مع دراسة إمكانية إدراج بعضها الأفكار ضمن خطط أعمال التطوير.

وأكد رئيس المدينة المرور علي المركز التكنولوجي ، أن المدينة تسعى بشكل مستمر إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال خدمات المركز التكنولوجي ، كونها تمثل نافذة مباشرة للتواصل بين المواطن والحكومة، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإنهاء الطلبات وتقديم الخدمة بكفاءة واحترام تليق بأهالينا.

وأضاف أن تواجد المسؤولين ميدانيًا واحتكاكهم المباشر مع المواطنين يعزز من فاعلية العمل التنفيذي، ويسهم في بناء جسور من الثقة والتعاون بين المواطن والجهاز التنفيذي .

رافق اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح خلال الجولة التفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، احمد النجدي سكرتير المدينة ، ورامي رضا مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة ،فعاليات عدد من الدورات التدريبيه التى تنظمها مكتبة مصر العامة لأبناء مطروح من أجل صقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية مع تقديم أفضل البرامج وتفعيل ورش عمل من خلال مدربين متخصصين ،منها دورة ريادة الأعمال والتى تأتى منحة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبرنامج الغذاء العالمي لعدد ٧٧ متدرب ومتدربة على فترتين صباحي ومسائى كذلك دورة إدارة الأعمال لعدد ٧٦ متدرب ومتدربة, وتعد الدورة رقم ٤٨ ،وانتهاء أعمالها يوم الثلاثاء القادم واختيار أفضل المشروعات المقدمة وتقديم جائزة لأفضل مشروع

أما الدورة الثالثة فكانت دورة مصر الرقمية للاطفال وصقل مهاراتهم في علوم الحاسب وبرامجه وفى التكنولوجيا الحديثة

حرص محافظ مطروح على الاستماع للاطفال وميولهم ومدى الاستفادة من البرامج والتعرف على اى المشكلات التى تواجههم في الاستفادة من التدريب وتذليلها.