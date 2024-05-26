عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث" بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد اليوم مسرح نيوكاسل بالعاصمة الادارية الجديدة عرض مسرحية "مارجريت وقطع الذهب الثلاث"، والتي سبق ومثلت مصر في مهرجان المسرح الفرانكفوني بفرنسا في مارس الماضي ، وسط حضور مكثف من قيادات وزارة التربية والتعليم .

وتضمنت الاحتفالية مجموعة كبيرة من الانشطة الطلابية الناطقة باللغة الفرنسية من مسرح واغاني وإذاعة و صحافة ، منها أغنية "أعطونا الطفولة" ، وفقرة الاذاعة التي تناولت حياة بعض المشاهير منهم داليدا والشاب خالد و، كما تم عرض مسرحية "الثلاث تفاحات" ، وفقرة "نحن الاطفال من جميع انحاء العالم" .

وازدانت شاشة المسرح بصور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حينما قامت الطالبة نوران أحمد هيبة بتقديم فقرة المجلة السياسية باللغة الفرنسية ، حيث استعرضت خلالها نظام الحكم في مصر ، وألقت الضوء على الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي اكتسحها الرئيس السيسي من الجولة الاولى إلى جانب الانجازات التي تحققت مؤخراً وعلى راسها العاصمة الادارية الجديدة ، كما ازدانت شاشة المسرح بصورة علم فلسطين خلال تقديم بعض الفقرات .

حضر الاحتفالية فتحية فتوح المدير التنفيذي لجمعية أساتذة اللغة الفرنسية ، فتحية البهى الحاصلة على جائزة النبلاء من هيئة السعفة الذهبية ، وفاء عباس مستشارة اللغة الفرنسية - السابق - لوزير التربية و التعليم، المهندس محمد كمال والدكتورة حنان كريم ومنال وحيد وأمنية الباكوري من مدرسة قايتباي ولفيف من الممثلين الشباب الذين قدموا كل الاعمال الفنية باللغة الفرنسية .