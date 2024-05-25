فوز فيلم ANORA بجائزة السعفة الذهبية للدورة 77 لمهرجان كان السينمائي

فاز الفيلم الأمريكي الشهير ANORA، بجائزة السعفة الذهبية،فى ختام الدورة ال77 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

حصد الفيلم الشهير EMILIA PÉREZ، جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي، فى ختام دورته الـ ٧٧.

حصدت كل من أدريانا باز وكارلا صوفيا جاسكون وزوي سالدانيا وسيلينا جوميز، جائزة أفضل ممثلة مناصفة عن أدوارهن في فيلم emilia pérez hg الذى صدر موخرًا ، وذلك ضمن فعاليات الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الدولي الذى بدء منذ قليل.

ودعمت الفنانة منى زكي فيلم رفعت عيني للسما للمخرج أيمن الأمير وندى رياض، وذلك بعد فوزه بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77.

ونشرت منى زكي خلال استوري عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة لأبطال فيلم رفعت عيني للسما بعد فوز الفيلم بالجائزة.

ويعد فيلم رفعت عيني للسما أول فيلم تسجيلي مصري يفوز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي

ويذكر أنه قد ترشح للجائزة ٢٢ فيلم تسجيلي عرضت في كافة اقسام وبرامج مهرجان كان، من بينها أعمال لمخرجين كبار كأوليفر ستون ورون هوارد وكلير سيمون.

وكان الفيلم قد حاز علي استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة اسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على اشادات نقدية محلية وعربية وعالمية حيث كتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية منها اللوموند وفرايتي وسكرين دايلي.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.