أنا زملكاوية مش صفرا.. مشاداة كلامية بين شيماء سيف وفجر السعيد

وقعت مشاداة كلامية بين الفنانة شيماء سيف والإعلامية الكويتية فجر السعيد بسبب خسارة وزن الأولى.

ونشرت شيماء فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت عليه قائلة: الإفيهات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش.. واخدالي بالك ياصفرا تعالي اشربي شاي عشان أنا مقاطعة.

فيما ردت "فجر" على الفيديو الذي نشرته الفنانة شيماء سيف وذلك بمشاركتها صورة لشيماء سيف من الفيديو وعلقت عليها قائلة:" شيماء سيف تصف من انتقدت ثقل دمها بأنها صفرا، وبما إني المقصودة فممكن تغيري اللون الأصفر لأني ما أحب نادي القادسية وبالذات بعدما أغلقوا كشافات النادي على جمهور نادي الكويت الذي يحتفل بفوز فريقه بالدوري الممتاز، خليها بيضا لأني كويتية وزملكاوية ولوني أبيض والصفار شوفي غيري اعطيه هالصفه واعتقد إنتي أقرب مني لهم فالألوان تتقارب مهو بعدين أجي أشرب شاي فين بالضبط ولو نخليها قوة سيعم الفرح والسرور.

وكشفت الفنانة شيماء سيف، تفاصيل جديدة عن سبب فقدانها 50 كليو جراما من وزنها مرة واحدة، مشيرة إلى أنها أصيبت بمشكلة في المفصل والطبيب المعالج لها طلب منها إجراء عملية تغيير مفصل.

وأضافت شيماء سيف، في حوار مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، :"روحت للدكتور بسبب الم في المفصل، وطلب مني إجراء عملية تغيير مفصل الأمر الذي سبب لي صدمه ورفضت الموضوع، وذهبت للطبيب الخاص بي وعملت عملية تكميم".

وتابعت شيماء سيف، أن :"بعد أن أجريت العملية فقدت ما يقرب من 50 كليو جرام من وزني، الأمر الذي ساهم في جل مشكلة المفصل وبقيت أحسن".