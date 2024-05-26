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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كتاب ونقاد السينما تكرم صناع وأبطال فيلم رفعت عيني للسماء الفائز بمهرجان كان

صدى البلد

قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم أسرة فيلم رفعت عيني للسماء الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي.


ويقول الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط أن الجمعية قررت  تكريم الفيلم في حفل الاحتفال باليوبيل الذهبي للجمعية الذي يقام في السابعة مساء الاثنين 27 مايو بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني  بالمقر الجديد لأكاديمية الفنون والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة 
وكان الفيلم المصري «رفعت عيني للسماء»قد فاز  بجائزة «العين الذهبية» لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي بدورته السابعة والسبعين ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة.

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وأكد أباظة أن الجمعية قد وجهت الدعوة للمخرجة ندي رياض وأسرة الفيلم لحضور الحفل واستلام درع التكريم 
الفيلم حصل على الجائزة مناصفة مع فيلم «إرنست كول... لوست آند فوند»، إخراج راؤول بيك من هايتي والذي يتتبع مسيرة المصور الجنوب أفريقي إرنست كول.

فيلم «رفعت عيني للسماء» من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وبطولة ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون، ويستعرض قصة فرقة «بانوراما برشا» للفتيات في صعيد مصر التي تقدم عروضاً مسرحية بالشوارع مستوحاة من الفلكلور. ويُسلط الفيلم الضوء على التحديات التي يواجهنها.

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