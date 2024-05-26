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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد اختفاء بسبب وفاة والده.. الأهلي يعيد أحمد السعدني للتواصل مع الجمهور

احمد السعدني
احمد السعدني

حرص الفنان أحمد السعدنى على الاحتفال بفوز النادي الأهلى ببطولة أفريقيا، في الظهور الأول له على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد اختفاء طويل منذ وفاة والده الفنان صلاح السعدنى، الذي رحل عن عالمنا يوم 19 إبريل 2024.

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وكتب أحمد السعدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى اكس: «الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمة التتويج باللقب الـ 12 سيد اسياد افريقيا يحطم كل الأرقام القياسية.. الـ13 يا أهلي».

وكانت مباراة الأهلي والترجي انتهت بفوز النادي الأحمر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب رامي ربيعة في أول 4 دقائق من المباراة، الذي تتوجى من خلالها النادي الأهلى باللقب الـ 12.

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