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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق: الأهلي مفتري سيكا.. فرق إفريقيا لها حق تتضايق

صدى البلد

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق: تحس ان الأهلي مفتري سيكا.. يعني ليهم حق باقي فرق إفريقيا تتضايق بصراحة.

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-

 


سجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ  روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.

- الأهلي دوري ابطال افرقيا الاهلي بطل افرقيا ابراهيم فايق

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