مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم سيارتين بالقليوبية

لقى شخص مصرعه واصيب اثنان اخرين بحادث تصادم سيارتين بطريق كفر حمزة_ شبين القناطر بالقليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق ونقل المصابين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق كفر حمزة _ شبين القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة اثنان اخرين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بدفن جثة المتوفي والاستعلام عن حالة المصابين والتحفظ على السيارتين.