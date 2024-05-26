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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غرامة معقولة.. تطورات أزمة إلقاء القبض على فنانة شهيرة بتهمة حيازة المخدرات

نيكى ميناج
نيكى ميناج

شهدت أزمة إلقاء القبض على الفنانة نيكى ميناج فى مطار أمستردام الهولندي بسبب حيازتها المخدرات تطورات جديدة، حيث كشفت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” عن إطلاق سراحها.

وتبين فى أزمة نيكى ميناج أن حقيبتها كانت  تحتوى على جرعة من الحشيش المسموح به فى أمستردام، واعترف موظف الأمن الخاص بها بأن جرعة الحشيش الزائدة خاصة به.

وقد تم إطلاق سراح نيكى ميناج بعد دفع غرامة معقولة ليتم إغلاق القضية.

وقد ألقي القبض على الفنانة نيكى ميناج فى مطار أمستردام الهولندي بسبب حيازتها للمخدرات، ووثقت هذه اللحظة بنشر فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”.

وحرصت نيكى ميناج على نشر فيديو بث مباشر للحظة إلقاء القبض عليها وهى تسأل الشرطة التى قبضت عليها عن سبب ذلك، لتأتى إجابة الشرطى أنه بسبب حيازة المخدرات والتى أنكرتها تماما.

وادعت نيكى ميناج أن السبب الحقيقى وراء القبض عليها هو منعها من الغناء فى أمستردام خلال جولتها الفنية التى تقوم بها.

كما طالبت نيكى ميناج بوجود محامٍ خاص بها لحضور التحقيق معها، وعلقت المغنية الشهيرة على الفيديو قائلة: “كانوا يحاولون منعي من الحضور إلى كل عرض، أخذوا حقائبي قبل أن أتمكن من رؤيتها، وضعوها على متن الطائرة، والآن أقول إنهم ينتظرون الجمارك، هذا هو ما يبدو عليه الأمر عندما يُدفع للأشخاص أموال طائلة لمحاولة تخريب جولة بعد فشل كل شيء آخر، وكل ما فعلوه غير قانوني”.

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