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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: استمرار فعاليات قرعة تخصيص أراضي «مسكن» بمدينتي بدر وغرب قنا

صدى البلد

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، اليوم الأربعاء، استمرار عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية لتشمل مدينتي بدر وغرب قنا، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي “الأكثر تميزًا – المميز – المتوسط”، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم أمس، الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية، محور الأراضي المتوسطة بواقع 35 قطعة أرض بمدينة بدر، و59 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، ليصبح إجمالي عدد القطع التي تم إجراء القرعة عليها باليوم الثالث بالمدينتين 94 قطعة، تقدم لها 12118 مواطنًا قاموا بسداد جدية الحجز.

وقال الشوربجي إن فعاليات القرعة في يومها الثاني شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرَّت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وتم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقًا لمبدأ الشفافية.

وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية في مدينة السادات على القطع من 391: 460، اليوم، الأربعاء 31/7/2024، والقطع من 461: 526، غدا، الخميس 1/8/2024، والقطع من 527:586، يوم الأحد 4/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة المنيا الجديدة، يوم الإثنين 5/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6/8/2024.

ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المميز بمدينة غرب أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي بمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وأوضح الشوربجي أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن “15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان”، يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أنه تم إجراء اليوم الثالث للقرعة بحضور المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستثمرين بالهيئة، وممثلي الجهات الرقابية ومجلس الدولة ونخبة من العاملين بالهيئة والأجهزة ومئات الحاجزين.

وستعقد بقية جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.

 

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