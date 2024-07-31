رئيس دفاع النواب: اغتيال إسماعيل هنية عمل إرهابي خسيس وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عملية اغتيال رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية؛ مؤكدا أن عملية اغتياله عمل إرهابي خسيس وانتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل سيادة الدول على أراضيها .

وأكد “ العوضي ” في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى في الأساس وتبذل جهودًا حثيثة لوقف اطلاق النار والوصول لحل عادل بحل الدولتين، إضافة إلى جهودها الكبيرة منذ اليوم الأول للأحداث والعمل على سرعة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو دفاع النواب أن الاحتلال الإسرائيلي ليس لدية مصداقية أمام العالم، والعالم يعلم ما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب موثقة ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ، مطالبا المجتمع الدولى بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأوضح أن تقاعس العالم عن اتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في جرائمها.

وأعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، ومرافقه وسيم أبو شعبان في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري الإيراني، تأكيد نبأ الاغتيال.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تم اعتقال هنية من قبل إسرائيل عام 1989 لمدة ثلاث سنوات، ثم نُفي إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع عدد من قادة حماس، حيث أمضى عامًا كاملاً في الإبعاد في عام 1992.