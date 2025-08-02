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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تشميع المحال وفتح تحقيق.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة في مشاجرة حي شرق

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

اتخذ اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، إجراءات حاسمة ورادعة عقب واقعة مشاجرة شهدتها بعض المحال التجارية في نطاق حي شرق مدينة سوهاج، والتي تسببت في تعطيل الحركة وإثارة حالة من الفوضى بالمنطقة.

وفور رصد الواقعة، توجه المحافظ إلى مكان المشاجرة بنفسه، وقرر على الفور إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مع تشميع المحال المتورطة في الأحداث، وتحميل أصحابها تكلفة التلفيات التي لحقت بالشارع، في إطار ردع المخالفين وفرض هيبة الدولة.

محافظة سوهاج

كما وجه سراج بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالمحال محل الواقعة، وغلقها مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات القانونية.

وأكد أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على الأمن العام ومنع تكرار مثل هذه المشاجرات التي تخل بالنظام وتزعج المواطنين.

وكانت منطقة حي شرق قد شهدت مشاجرة عنيفة بين بعض العاملين بعدد من المحال التجارية، على خلفية خلافات حول جذب الزبائن، ما تسبب في إثارة الفوضى وتعطيل حركة السير.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس أمن المواطنين أو تعكر صفو الشارع السوهاجي، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة بجميع المراكز والأحياء لضبط الأداء العام، وفرض الانضباط، وتحقيق المصلحة العامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محال تجارية النيابة العامة

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