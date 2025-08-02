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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدء تصويت المصريين بـ أستراليا في انتخابات مجلس الشيوخ

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل



انطلق منذ قليل  تصويت المصريين في الخارج  لليوم الثاني في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج في أستراليا.

وفي وقت سابق؛ أعلن السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انطلقت  منتصف ليل الخميس بتوقيت القاهرة، عبر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في نيوزيلندا، التي تُعد أولى البعثات التي تبدأ التصويت بسبب فارق التوقيت.

وشدد  حبشي أن وزارة الخارجية شكّلت غرفة عمليات مركزية بمقرها لمتابعة سير العملية الانتخابية في الخارج لحظة بلحظة، والتنسيق المستمر مع البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف دول العالم، لضمان انتظام عملية التصويت.

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان جاهزية كافة مكونات العملية الانتخابية خارج البلاد، لافتًا إلى وجود 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة، تتضمن بعض الدول أكثر من لجنة واحدة.

كما أوضح أن السفارات المصرية تم تجهيزها بالكامل من الناحية الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية بسلاسة وانسيابية.

ودعا نائب وزير الخارجية المواطنين المصريين المقيمين بالخارج إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكداً أن التصويت يمثل تجسيدًا حقيقيًا للانتماء والمواطنة، ودعامة أساسية للديمقراطية.

استراليا انتخابات مجلس الشيوخ وزارة الخارجية المصرية نيوزيلندا الهيئة الوطنية للانتخابات

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