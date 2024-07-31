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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل مهدت الطريق للعقاب القاسي.. خامنئي يتعهد بالثأر لدماء هنية

خامنئي وهنية
خامنئي وهنية

أعرب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في رسالة له تعبر عن تعازيه لوفاة إسماعيل هنية في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 وأكد أن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي أعد لنفسه عقابا قاسيا بهذا العمل.

ووفقا لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، قال خامنئي: "انتقل القائد المجاهد الفلسطيني الشجاع والبارز السيد إسماعيل هنية إلى جوار ربه فجر الليلة الماضية، وخيم الحزن على جبهة المقاومة" .

وتابع: "لقد استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا مما أدى إلى استشهاده، لكنه مهد لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً".

وأضاف المرشد الأعلى الإيراني: "لقد عاش هنية حياته الثمينة لسنوات عديدة في ساحة معركة شريفة واستعد للشهادة وضحى بأولاده وشعبه في هذا الطريق ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدًا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله".

وشدد: ونحن نعتبر من واجبنا الثأر لدمائه لانه استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".


اغتيال اسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ ـاس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـ ـال  رئيس المكتب السياسي لها، اسماعيل هنية، في مقر إقامته في طهران.

وقالت حمـ ـاس في بيان صادر اليوم الأربعاء "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني  الجديد".

كما أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدّم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.

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