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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أخوة عميقة بين البلدين.. وزير الأوقاف يستقبل مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية

صدى البلد

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف  الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.


وأكد الدكتور أسامة الأزهري أنه في غاية السعادة لوجود قامة كبيرة بيننا وبينها مودة كبيرة قديمة على رأس الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا سعادتنا بالأخوة العميقة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.


وتطرق وزير الأوقاف في حديثه إلى أن الوزارة تنطلق في استراتيجيتها الجديدة على عدد من المحاور التي تشكل في النهاية هدفًا رئيسًا هو بناء الشخصية الوطنية، فكما واجهنا التطرف والإرهاب من خلال الفكر الجاد، نواجه من خلال المحور الثاني التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، مثل مواجهة الإلحاد، والإدمان، والانتحار، والتنمر، والتحرش، فكلا طرفي النقيض مذموم.

وأضاف وزير الأوقاف أن مواجهة التطرف اللاديني ستكون مواجهة شاملة لكل مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي من خلال نشر الوعي بقيم الإسلام السمحة، ومواجهة الأزمات الاجتماعية أو أي سلوك قيمي منحرف.

من جانبه أعرب مفتي المملكة الأردنية الهاشمية عن سعادته بهذه الزيارة وأن الغرض منها هو رؤية العلماء والصالحين في أرض الكنانة مصر، وتهنئة  الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على تقلده منصب وزارة الأوقاف والتي شرفت به، قائلًا: استبشرنا خيرًا بتوليكم مسئولية وزارة الأوقاف وشرف بكم المنصب، نحن في الأردن نحبكم، ولكم كلمة مسموعة في العالم.

وثمن الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية دعوة معالي وزير الأوقاف لأهمية التنسيق الكامل بين المؤسسات الدينية في مصر.


وأكد مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية على التعاون المستمر مع وزارة الأوقاف المصرية، وكافة المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في مواجهة كافة أنواع التطرف بما فيها التطرف الديني واللاديني، وفي تقديم العلم النافع، وفي مؤلفاته الرصينة المفيدة.


وأشاد بالاستراتيجية الجديدة لوزارة الأوقاف ومحاورها الأربعة مؤكدًا على ضرورة أن نسخر كافة الإمكانيات للتصدي لظاهرة التطرف الديني واللاديني، معربًا عن تطلعه للتعاون مع وزارة الأوقاف في هذا المحور الهام، لأن الإنسانية اليوم تفتقد للأخلاق.


وأبدى مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية تعاونه التام وتسخير كافة الإمكانيات للتعاون المشترك في تنفيذ هذه المحاور، كما أعرب عن سعادته بأن يكون وزير الأوقاف عضوًا في اللجنة الاستشارية الدولية لمجلة دار الإفتاء الأردنية، مبديًا استعداده لنشر أية بحوث في مجلة الفتوى التي تصدر عن دار الإفتاء في الأردن.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما أهدى مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية  وزير الأوقاف عددًا من إصدارات دار الإفتاء الأردنية.

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