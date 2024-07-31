تشجيعًا ومكافأة له.. كولر يهدى إمام عاشور ضربة جزاء بلقاء سيراميكا كليوباترا

شارك الإعلامي أحمد حسن، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “كولر أشاد بمستوى إمام عاشور الخططي في لقاء سيراميكا وتسديد ضربة الجزاء مكافأة له”.

ويواجه الأهلى نظيره البنك في التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلي في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وواصل النادي الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة وذلك بعد فوز الأحمر على سيراميكا كليوباترا 4-1 في مؤجلات الدوري.



