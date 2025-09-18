قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أماكن لا يجوز فيها الصلاة.. حذر منها النبي

أحمد سعيد

تعد الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل، ولأجل مكانتها العظيمة حث الشرع الشريف على أدائها على أكمل وجه، مع اجتناب كل ما من شأنه أن ينقص من خشوعها أو يفسد ثوابها، وفي السطور التالية نعرض لكم أماكن لا يجوز الصلاة فيها وحدد النبي صلى الله عليه وسلم.

أماكن لا يجوز فيها الصلاة

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في عدد من الأماكن، حيث حدد الرسول أماكن لا يجوز فيها الصلاة وذلك لما صحّ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهى أنْ يُصلَّى في سبعَةِ مَواطِنَ: في المزبَلَةِ، والمَجزِرَةِ، والمقبرَةِ، وقارعَةِ الطَّريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبِلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ".

ويمكن حصر أماكن لا يجوز فيها الصلاة في النقاط التالية:

  • الصلاة في قارعة الطريق
  • الصلاة في الحمام أو الخلاء
  • الصلاة في معاطن الإبل 
  • الصلاة فوق الكعبة
  • الصلاة في المقبرة
  • الصلاة في المجزرة أو المزبلة

أماكن الصلاة فيها حرام

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أفتى بأنه لا يجوز الصلاة في الأماكن غير الطاهرة النجسة، مثل المقبرة، والحمام، ومعاطن الإبل، موضحًا أن المقصود المقبرة نفسها وليس بجوار المقبرة.

وأضاف الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة له، أن المكان الذي يصلي فيه الشخص وهو موقف المصلي، وهو مكان سجادة الصلاة، موضحًا الحمام معنى مكان قضاء الحاجة.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الصلاة بين المقابر يجوز، ومعاطن الإبل لا يجوز الصلاة فيها، ولكن مكان الأغنام طاهر، حسب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.

