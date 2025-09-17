قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي على خلفية مقترحات بفرض عقوبات بسبب حرب غزة
في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة
بالأسماء .. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا
ديني

يعرضهم لمخاطر.. أمين الإفتاء: استغلال الآباء لأبنائهم على السوشيال ميديا حرام

الإفتاء
الإفتاء
أحمد سعيد

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن استغلال الآباء لأبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض تفاصيل حياتهم الخاصة مقابل مكاسب مادية أو شهرة أمر لا يجوز شرعاً، محذراً من مخاطره النفسية والاجتماعية على الأطفال.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأبناء أمانة عظيمة في أعناق الوالدين والمجتمع، مستشهداً بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً"، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة لحماية الأبناء من أي خطر مادي أو معنوي أو رقمي، خاصة في ظل انتشار استغلال صور الأطفال على الإنترنت واستخدامها بطرق غير آمنة.

أمين الإفتاء: السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة أمام السوشيال ميديا يضر صحتهم

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة أمام السوشيال ميديا يضر بصحتهم ونومهم ودراستهم، ويعودهم على إهمال الصلاة والواجبات الأساسية، داعياً أولياء الأمور إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام هذه الوسائل ومراقبة المحتوى الذي يتعرضون له.

وأشار أمين الإفتاء إلى أن نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأسرة على السوشيال ميديا يعرضها للحسد ويؤدي لاختراق الخصوصية، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أعظم الناس جرماً يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، مؤكداً أن ستر الأسرار وحماية الخصوصية واجب شرعي.

وحذر أمين الإفتاء من أن بعض الأطفال عندما يكبرون يرفضون أن تكون صورهم منشورة منذ طفولتهم، مما يسبب لهم أذى نفسياً، وقد يؤدي الإفراط في الشهرة إلى خلق شخصيات مغرورة وغير متوازنة نفسياً.

وأشار أمين الإفتاء إلى جهود دار الإفتاء في التوعية بمخاطر السوشيال ميديا، حيث تقدم حملات توعية ودورات موجهة للأطفال والشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات، بالإضافة إلى خدمة الفتاوى عبر الخط الساخن 107 وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل.

الشيخ محمود الطحان أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء استغلال الآباء لأبنائهم أمين الإفتاء

