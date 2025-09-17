يعرضهم لمخاطر.. أمين الإفتاء: استغلال الآباء لأبنائهم على السوشيال ميديا حرام

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن استغلال الآباء لأبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرض تفاصيل حياتهم الخاصة مقابل مكاسب مادية أو شهرة أمر لا يجوز شرعاً، محذراً من مخاطره النفسية والاجتماعية على الأطفال.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الأبناء أمانة عظيمة في أعناق الوالدين والمجتمع، مستشهداً بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً"، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة لحماية الأبناء من أي خطر مادي أو معنوي أو رقمي، خاصة في ظل انتشار استغلال صور الأطفال على الإنترنت واستخدامها بطرق غير آمنة.

أمين الإفتاء: السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة أمام السوشيال ميديا يضر صحتهم

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة أمام السوشيال ميديا يضر بصحتهم ونومهم ودراستهم، ويعودهم على إهمال الصلاة والواجبات الأساسية، داعياً أولياء الأمور إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام هذه الوسائل ومراقبة المحتوى الذي يتعرضون له.

وأشار أمين الإفتاء إلى أن نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأسرة على السوشيال ميديا يعرضها للحسد ويؤدي لاختراق الخصوصية، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أعظم الناس جرماً يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها"، مؤكداً أن ستر الأسرار وحماية الخصوصية واجب شرعي.

وحذر أمين الإفتاء من أن بعض الأطفال عندما يكبرون يرفضون أن تكون صورهم منشورة منذ طفولتهم، مما يسبب لهم أذى نفسياً، وقد يؤدي الإفراط في الشهرة إلى خلق شخصيات مغرورة وغير متوازنة نفسياً.

وأشار أمين الإفتاء إلى جهود دار الإفتاء في التوعية بمخاطر السوشيال ميديا، حيث تقدم حملات توعية ودورات موجهة للأطفال والشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات، بالإضافة إلى خدمة الفتاوى عبر الخط الساخن 107 وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل.