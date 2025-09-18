قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
أماكن لا يجوز فيها الصلاة.. حذر منها النبي
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
الشرع: لا ضغوط أمريكية على دمشق والاتفاق الأمني مع إسرائيل أولوية
تعرّف على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة
وزير الخارجية السوري في واشنطن لبحث العقوبات والمفاوضات مع إسرائيل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوصى بفتح تحقيق شامل حول الجهات الممولة لحركة "أنتيفا" اليسارية، مؤكداً أن الحركة سيتم تصنيفها كـ"منظمة إرهابية كبرى". 

وقال ترامب إن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفه بخطورة الفكر المتطرف الذي تتبناه الحركة، والذي برأيه شكّل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي.

وكتب ترامب على منصته الخاصة أن "أنتيفا حركة مريضة وخطيرة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تنظيمات يسارية متطرفة تتورط في العنف. وأكد أن التحقيقات ستُنفذ "بأعلى المعايير القانونية" لكشف الشبكات التي تقف وراء تمويل الحركة وأنشطتها.

الخطوة، رغم رمزيتها، تثير جدلاً قانونياً واسعاً في الولايات المتحدة، إذ إن "أنتيفا" لا تُعتبر تنظيماً تقليدياً له قيادة مركزية أو هيكل تنظيمي واضح، بل شبكة فضفاضة من النشطاء المناهضين للفاشية. 

وهذا الأمر يجعل مسألة تصنيفها كمنظمة إرهابية معقدة، خصوصاً أن القانون الأمريكي لا يتضمن حتى الآن قائمة رسمية بـ"منظمات إرهابية داخلية"، على عكس القائمة الخاصة بالجماعات الأجنبية التي تعتمدها وزارة الخارجية.

سياسياً، حظي إعلان ترامب بدعم من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، مثل السناتور بيل كاسيدي، الذي قال إن الحكومة "تتخذ القرار الصحيح لمواجهة العنف الأناركي"، معتبراً أن التصنيف سيوجه رسالة قوية ضد أي جماعات تُتهم بالتحريض أو ممارسة العنف.

لكن في المقابل، يرى خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام تضييق على حرية التعبير والتجمع، باعتبار أن الحركة ليست كياناً منظماً بل جزءاً من مشهد احتجاجي أوسع في الولايات المتحدة.

ويُتوقع أن يثير قرار ترامب سجالاً داخلياً حول حدوده الدستورية وإمكانية تنفيذه عملياً، خاصة أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي يحمي حق التظاهر والتجمع السلمي.

بهذا الإعلان، يكون ترامب قد وضع ملف "أنتيفا" في صدارة أجندته الأمنية والسياسية، في خطوة يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية الأمن الداخلي، بينما يحذّر معارضوها من أنها قد تتحول إلى أداة سياسية لمواجهة الحركات الاحتجاجية المعارضة.

دونالد ترامب أنتيفا الفكر المتطرف قرار ترامب الدستور الأمريكي ترامب وزارة الخارجية القانون الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 14 قرارا تهم المواطنين.. التفاصيل كاملة

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

الرنجة

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

جانب من المضبوطات

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

بالصور

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية
الراقصة دينا تثير الجدل بجلسة تصوير استعراضية

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد