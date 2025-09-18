وزير الخارجية السوري في واشنطن لبحث العقوبات والمفاوضات مع إسرائيل

في خطوة وُصفت بالمفصلية، بدأ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين بارزين في الإدارة.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من ربع قرن، ما يمنحها دلالة سياسية تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى أبعاد استراتيجية تتعلق بمستقبل سوريا في المنطقة.

وبحسب موقع أكسيوس، تأتي الزيارة استكمالاً لاجتماعات مطوّلة جرت في لندن مؤخراً بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا.

اللقاء الذي استمر خمس ساعات ركّز على مقترح إسرائيلي لاتفاقية أمنية جديدة مع دمشق، وقدّم الجانب السوري خلاله ردًا أوليًا تضمّن ملاحظات وتحفّظات على بعض البنود.

وتكشف التسريبات أن المقترح الإسرائيلي يشمل إقامة مناطق عازلة ومنزوعة السلاح في الجنوب السوري، مع تقييد حركة الطيران العسكري قرب الحدود، إلى جانب انسحابات إسرائيلية جزئية من أراضٍ سيطرت عليها بعد ديسمبر 2024، مع الإبقاء على نقاط عسكرية في مرتفعات جبل الشيخ.

وفي المقابل، يشدد الموقف السوري على ضرورة احترام السيادة الكاملة للدولة، وضمان الانسحاب من كافة المناطق المحتلة، مع إشراف دولي يضمن تنفيذ أي اتفاق محتمل.

وفي واشنطن، تتركز أجندة الوزير السوري على محورين أساسيين: الأول هو المفاوضات الجارية بشأن الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل، والثاني يتعلق بالعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، لا سيما "قانون قيصر" الذي يشكل عبئًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا على الحكومة السورية.

وبحسب أكسيوس، يسعى الشيباني إلى الضغط على الكونغرس لتمهيد الطريق نحو رفع تدريجي للعقوبات، في إطار صفقة أشمل قد تشمل إعادة إدماج سوريا سياسيًا واقتصاديًا.

ويرى مراقبون أن مجرد عقد هذه اللقاءات يعكس تحولًا لافتًا في السياسة الأميركية تجاه سوريا، بعد سنوات من العزلة. غير أن الطريق نحو تفاهم نهائي لا يزال مليئًا بالعقبات، خصوصًا في ظل الخلافات الجوهرية حول الترتيبات الميدانية في الجنوب، والحدود الفاصلة بين الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وضمان السيادة السورية.

وبينما يترقب المراقبون نتائج هذه الجولة من المحادثات، يتفق معظمهم على أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى واشنطن تمثل محطة تاريخية يمكن أن تحدد مسار العلاقة بين دمشق والغرب في المرحلة المقبلة، وتفتح الباب أمام تسويات كبرى في ملف الصراع السوري – الإسرائيلي المستمر منذ عقود.