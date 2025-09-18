قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوصي بتحقيق في تمويل "أنتيفا" ويصنّفها منظمة إرهابية كبرى
فقدان 61 مهاجراً سودانياً إثر غرق مركب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا
أماكن لا يجوز فيها الصلاة.. حذر منها النبي
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
الشرع: لا ضغوط أمريكية على دمشق والاتفاق الأمني مع إسرائيل أولوية
تعرّف على مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة
وزير الخارجية السوري في واشنطن لبحث العقوبات والمفاوضات مع إسرائيل
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية عامة، وجماهير النادي الأهلي ، نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الأحمر بنظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026. 

وتقام المباراة مساء غدٍ الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .

الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات


 

النادي الأهلي يدخل اللقاء وسط حالة من القلق لدى أنصاره، بعدما قدم واحدة من أسوأ بداياته في الدوري خلال السنوات الأخيرة.

 فالفريق لم ينجح في تحقيق سوى فوز وحيد منذ انطلاق الموسم، بينما سقط في فخ التعادل خلال ثلاث مباريات وخسر مواجهة أمام بيراميدز، وهو ما جعله يتراجع مبكرًا في جدول الترتيب. 

جماهير القلعة الحمراء ترى أن مباراة سيراميكا تمثل نقطة فارقة للفريق، إذ يسعى لاستعادة هيبته والعودة إلى سكة الانتصارات، خاصة أن أي تعثر جديد سيزيد من صعوبة مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.

طموح سيراميكا كليوباترا

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يطمح في استغلال تراجع مستوى الأهلي النسبي هذا الموسم، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في جدول الدوري. الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على إزعاج دفاعات الأهلي، وهو ما يجعل المباراة مرشحة لتكون قوية ومليئة بالندية.

من المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات “أون تايم سبورتس” الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

بهذا، تبقى مواجهة الأهلي وسيراميكا محط اهتمام عشاق الكرة المصرية، خاصة في ظل رغبة المارد الأحمر في استعادة نغمة الفوز، مقابل طموحات منافسه في إحداث مفاجأة بالجولة السابعة.


 

