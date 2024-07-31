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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدخال المساعدات لغزة.. عبدالعاطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الدوحة

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع المسؤولة الأممية

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن عبدالعاطي حرص خلال اللقاء على إعادة التأكيد على ضرورة ضمان الدخول السريع للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيد أو شرط، وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وترفع المعاناة عنه في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها. 

وشدد عبد العاطى على ضرورة العمل على التغلب على التحديات والمعوقات التى تحول دون دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، والعمل على إنفاذها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720، معرباً عن إدانته لكافة محاولات استهداف العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ومواقعهم داخل قطاع غزة، ومؤكداً على أن دور وكالة الأونروا لا غنى عنه في جهود الإغاثة الإنسانية بالقطاع.

ومن جانبها، حرصت المسئولة الأممية على التأكيد على أهمية التنسيق مع مصر في ظل الدور الذي تضطلع به في كافة جوانب الأزمة الراهنة، ولاسيما الشق الإنساني والإغاثي.

وأعربت كاخ عن أملها في أن تشهد مسألة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع تحسناً خلال الفترة القادمة، حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق من أجل دفع العمل الإغاثي بالقطاع قدماً.

وزير الخارجية مع المسؤولة الأممية
وزير الخارجية مع المسؤولة الأممية

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