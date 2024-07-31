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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمير قطر يستقبل وزير الخارجية المصري خلال زيارته الدوحة| صور

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع أمير قطر

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبدالعاطي أشاد خلال اللقاء بما شهدته العلاقات المصرية/القطرية من نقلة نوعية خلال العامين الماضيين، حيث وفر تبادل الزيارات على مستوى القمة دفعة قوية في كافة مجالاتها، وكذا زيارة رئيس مجلس الوزراء لقطر في نهاية فبراير ٢٠٢٣، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين خلال الفترة الماضية لتعزيز أوجه العلاقات الثنائية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أكد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، في ظل ما تشهده مصر من نهضة شاملة وتوسع عمراني، وما يصاحب ذلك من مشروعات كبرى جاذبة للاستثمار الخارجي، مع الترحيب بمساعي قطر لاستشراف فرص استثمارية جديدة في مصر، بجانب تعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق السيادي القطري.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى جهود البلدين المستمرة والتنسيق المشترك بينهما لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في ظل توافق رؤى البلدين حول الحاجة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين استمرار نفاذ المساعدات الإنسانية بما يكفي لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، والمطالبة بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين، فضلاً عن جهود القاهرة والدوحة للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع في الإقليم والعمل المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الشيخ تميم بن حمد رحب من جانبه بما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور متسارع على كافة الأصعدة، الأمر الذي ينعكس في تكثيف التشاور والتنسيق المتبادل حيال كافة التحديات الإقليمية، وكذا في إطار تفعيل آليات العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وقد رحب بزيارة وزير الخارجية إلى بلده الثاني قطر.

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