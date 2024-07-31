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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اغتيال إسماعيل هنية.. لقاء مصري قطري عاجل في الدوحة|ماذا يحدث؟

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع أمير قطر

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته إلى الدوحة.

في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية المصري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد، وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومن جانبه، حمل وزير الخارجية القطري، نظيري المصري، تحيات أمير قطر لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح، وللشعب المصري الشقيق بموصول التقدم والازدهار.

كما جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وخلال زيارة عبدالعاطي إلى الدوحة، عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية القطرية، فقد استعراض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تداعيات عملية اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الإيرانية طهران، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل إزالة معوقات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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