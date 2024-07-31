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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: الدولة تولي أقصى درجات الاهتمام بالجاليات المصرية

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

استهل د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة زيارته الحالية إلى دولة قطر، بعقد لقاء موسع يوم ٣١ يوليو الجاري مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية في الدوحة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في تصريحات صحفية، أن الوزير عبدالعاطي أكد حرصه على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتواصل المباشر معهم، مشدداً على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وتعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الخارجية والهجرة على متابعته الشخصية بشكل مستمر لهذا الموضوع، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية والهجرة حرص خلال اللقاء على التعرف على ملاحظات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة، والأفكار المقترحة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية.

وأبرز الدكتور عبد العاطي التنسيق القائم بين الجانبين المصري والقطري بشأن المواطنين المصريين العاملين في قطر، مشيداً بما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل السلطات القطرية على المستويين الرسمي والمجتمعي، ومثنياً على مساهمة الجالية المصرية في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكونهم جسراً حضارياً لتعزيز الروابط الوطيدة التي تجمع بين الدولتين.

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