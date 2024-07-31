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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عرض جوازة توكسيك.. هيدى كرم: أجواء العمل مع ليلى علوى ممتعة

هيدى كرم
هيدى كرم

كشفت الفنانة هيدى كرم عن تعاونها مع الفنانة ليلى علوى فى فيلم “جوازة توكسيك” المعروض حاليا فى السينمات. 

وقالت هيدى كرم فى تصريح خاص : سعيد بالتعاون مع ليلى علوى فى فيلم “جوازة توكسيك” وهو من الأفلام التى استمتعت بالعمل فيه وهو ليس التعاون الأول بينى وبينها حيث تعاونا سويا من قبل فى فيلم “ ال شنب”. 

وأضافت هيدى كرم: أجواء العمل مع ليلى علوى ممتعة للغاية وهى من الفنانات اللاتى يتمتعن بقدرات فنية كبيرة وملتزم فى عملها. 

هيدى كرم

وشاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأطلت هيدي كرم، مرتديه فستان أنيق تايجر ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع أحمر للشفاه باللون الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

الفنانة ليلى علوى ليلى علوي هيدي كرم الفنانة هيدي كرم جوازة توكسيك “جوازة توكسيك”

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