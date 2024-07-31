البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة وربح رأسمال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 23 مليارجنيه ليصل إلى مستوى 2.010 تريليون جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 29378.82 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 0.26 % ليصل إلى مستوى 6838.44 نقطة، وارتفع مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا؛ بنحو 0.43 % ليصل إلى مستوى 9762.12 نقطة.

يذكر أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ربح نحو 18.6 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1.988.389 تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 29039 نقطة.

كما زاد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنحو 0.73% ليغلق عند مستوى 35527 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.66% ليغلق عند مستوى 12549 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 6820 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان والاوسع انتشارا بنحو 1.35% ليغلق عند مستوى 9720 نقطة.