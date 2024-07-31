استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

حافظت البورصة المصرية على مكاسبها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 29,285.98 نقطة.

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 6,857.71 نقطة وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع انتشار بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 9,771.8 نقطة.

يذكر أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ربح نحو 18.6 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء ليغلق عند مستوى 1.988.389 تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 29039 نقطة.

كما زاد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنحو 0.73% ليغلق عند مستوى 35527 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.66% ليغلق عند مستوى 12549 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 6820 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان والاوسع انتشارا بنحو 1.35% ليغلق عند مستوى 9720 نقطة.

