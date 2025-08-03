لجنة برلمانية بالأردن: نؤكد أهمية احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا

أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية بالأردن حملات التحريض المستمرة ضد البلاد والاعتداءات التي طالت السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وشددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالأردن: “نؤكد الموقف الثابت والتاريخي للأردن في دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة”.

وأكدت أن الاعتداءات وأعمال التخريب التي استهدفت بعثاتنا تمثل أفعالا إجرامية خارجة على القانون.

القانون الدولي واتفاقية فيينا

واختتمت لجنة الشؤون الخارجية النيابية بالأردن: “نؤكد أهمية احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا التي تكفل حماية وأمن البعثات الدبلوماسية”.

من جانب آخر؛ قال نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت، إن محاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت قضية وطنية جامعة.