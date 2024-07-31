رئيس النيابة الإدارية يقدم التهنئة لـ وزير الشئون النيابية والقانونية

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية قام بزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ورافق المستشار سعد مزيد، النائب الأول، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

جاءت الزيارة لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع وزيراً للشؤون النيابية والقانونية.

وفي ختام اللقاء تفضل المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء معالي المستشار/ محمود فوزي - وزير الشؤون النيابية والقانونية، درع النيابة الإدارية التذكاري.

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