خطر اتساع التوترات بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 1 أغسطس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اغتيال زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتاً أو 0.9% إلى 78.60 دولار للبرميل.



وكانت العقود الأكثر نشاطا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو 4% في الجلسة السابقة.



هذا وتم اغتيل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية على العاصمة بيروت.



وتثير عمليتا الاغتيال مخاوف من تحول الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.



كما ودعمت أسعار النفط مجموعة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع الدولار.



فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو إلى 433 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية في 5 أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ يناير 2021.



وأظهرت بيانات منفصلة صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في مايو كان عند مستوى غير مسبوق لهذه الفترة، إذ ارتفع استهلاك البنزين إلى أعلى مستوياته منذ أوقات ما قبل الجائحة.