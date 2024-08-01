قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطر اتساع التوترات بالشرق الأوسط يرفع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس 1 أغسطس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد اغتيال زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.
             
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 81.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتاً أو 0.9% إلى 78.60 دولار للبرميل.
             
وكانت العقود الأكثر نشاطا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو 4% في الجلسة السابقة.
             
هذا وتم اغتيل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة من مقتل أكبر قائد عسكري بجماعة حزب الله اللبنانية في ضربة إسرائيلية على العاصمة بيروت.
             
وتثير عمليتا الاغتيال مخاوف من تحول الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.
             
كما ودعمت أسعار النفط مجموعة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع الدولار.
             
فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو  إلى 433 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الأميركية في 5  أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ يناير 2021.
             
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية  أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في مايو  كان عند مستوى غير مسبوق لهذه الفترة، إذ ارتفع استهلاك البنزين إلى أعلى مستوياته منذ أوقات ما قبل الجائحة.

النفط العقود الآجلة الولايات المتحدة اسعار النفط الدولار مخزونات النفط التوترات الطلب على النفط خام غرب تكساس أسعار الخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

شاهد| هدف عالمي لـ محمد صلاح في الودية النارية بين ليفربول وآرسنال

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

مفاجأة.. كولر يحدد أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا للحظة اغتيـ ال محمد الضيف في غزة

ترشيحاتنا

810 ملايين دولار صادرات أدوية.. مصر الأولى أفريقيا في تصنيع وتوزيع اللقاحات

بشرى سارة حول طقس شهر أغسطس.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بهذه المحافظات

السفير الروسي لدى إسرائيل: اغتـ.يال هنية محاولة لجذب اللاعبين الإقليميين للحرب

انخفاض أسعار الأدوية.. رئيس الهيئة يعلن قائمة الشركات والأصناف قريبا

أولمبياد باريس.. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تهزم بطلة إيطاليا بعد 40 ثانية

عايدة رياض: شوفت الموت بعيني وأول مقابلة مع عادل امام كان بالبرنص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

بتربي قطط وكلاب.. 15 خطوة للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك

الطعام فيه سم قاتـ ل.. احترسي من أواني طهي تسبب أضرارا صحية

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام وعيار 21 سجل رقما قياسيا

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-