مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

قال أحمد جلال، الناقد الرياضي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، استقر على التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جلال ، من خلال برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، أن المدرب المنتظر سيصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتولي مهامه بشكل رسمي خلفًا للأسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الأهلي مؤخرًا.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي يسابق الزمن من أجل إنهاء كافة التفاصيل التعاقدية والإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد، خاصة مع ضغط المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أن المدرب الأجنبي الجديد سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها في نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يمنح الفريق فرصة لبداية جديدة تحت قيادة فنية مغايرة.