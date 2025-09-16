هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة

قالت والدة الطفلة "جوري" التي توفيت إثر إصابتها بمرض السعار، إنها فقدت ابنتها ذات العشرة أعوام في ظروف مأساوية، بعدما تعرضت لـ “عضة كلب” داخل حديقة المنزل الذي يقيمون به في دجلة بالمز بمدينة 6 أكتوبر.

وأضافت الأم عبر حسابها على "فيسبوك": "بنتي يتيمة الأب، ودخلت مصر أعالج أختها المصابة في الحرب بشلل نصفي، وقالوا ملهاش علاج هنا، وطلعوا ليها تحويل على أوروبا لمدة 40 يوما، تركت جوري مع إخواتها، عندها أخت كبيرة وولدين وثلاث بنات غيرها.

وأكملت: كانت تلعب مثل باقي الصغار بحديقة البيت، أنا اخترت لهم بيت أرضي عشان ما يطلّعوش على البلكونات ويقعوا، لكن للأسف كل يوم كنا نلاقي كلاب ضالة بالحديقة، حاولت أسكر المداخل وما قدرت."

وتابعت الأم: “وأنا مسافرة، خربشها كلب وهي بتلعب بحديقة البيت، ولما حكتلنا، بعد أسبوعين سخنت، أخذناها على دكتور قال إنه مجرد برد، لكن بعد فترة بدأت تتشنج وترجع دم، ودخلوها المستشفى ودخلت في غيبوبة... لحد ما فارقت الحياة.”

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الوفاة المأساوية للطفلة الفلسطينية جوري محمد، إثر عقرها من كلب ضال داخل كمبوند دجلة بالمز بأكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة تعرضت لعقر كلب منذ شهرين تقريبا لكنها لم تتلقى المصل المضاد لعقر الكلب ومنذ يومين تدهورت حالتها بشدة وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بأعراض مرض السعار حيث أصيب بهبوط بالدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

وكشفت إحدى جيران الطفلة المجني عليها إنها فلسطينية الجنسية ووالدها استشهد العام الماضي جراء رصاص وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة علميات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض صغيرة لواقعة عقر من كلب، ما أسفر عنه مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها جراء الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ و جرى نقل الصغيرة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.