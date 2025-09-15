والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الوفاة المأساوية للطفلة الفلسطينية جوري محمد أبو عواد، إثر عقرها من كلب ضال داخل كمبوند دجلة بالمز بأكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة تعرضت لعقر كلب منذ شهرين تقريبا لكنها لم تتلقى المصل المضاد لعقر الكلب ومنذ يومين تدهورت حالتها بشدة وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بأعراض مرض السعار حيث أصيب بهبوط بالدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

وكشفت إحدى جيران الطفلة المجني عليها إنها فلسطينية الجنسية ووالدها استشهد العام الماضي جراء رصاص وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة علميات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض صغيرة لواقعة عقر من كلب، ما أسفر عنه مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها جراء الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ و جرى نقل الصغيرة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.