أبو الغيط للإسرائيليين: ما تقوم به حكومتكم من قتل وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة لن ينسى
رئيس وزراء العراق: أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال

الطفلة جوري محمد
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الوفاة المأساوية للطفلة الفلسطينية جوري محمد أبو عواد، إثر عقرها من كلب ضال داخل كمبوند دجلة بالمز بأكتوبر.

وأشارت التحريات إلى أن الطفلة تعرضت لعقر كلب منذ شهرين تقريبا لكنها لم تتلقى المصل المضاد لعقر الكلب ومنذ يومين تدهورت حالتها بشدة وتم نقلها إلى مستشفى الحميات بالعباسية إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بأعراض مرض السعار حيث أصيب بهبوط بالدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

وكشفت إحدى جيران الطفلة المجني عليها إنها  فلسطينية الجنسية ووالدها استشهد العام الماضي جراء رصاص وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة علميات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض صغيرة لواقعة عقر من كلب، ما أسفر عنه مصرعها متأثرة بإصابتها التي لحقت بها جراء الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ و جرى نقل الصغيرة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الطفلة الفلسطينية جوري دجلة بالمز الجيزة كلب ضال

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
