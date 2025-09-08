كلب ضال يهاجم أهالي الهرم ويعقر 8 أشخاص

هاجم كلب ضال أهالي منطقة الهرم وعقر 8 أشخاص بأحد الشوارع ما أدى لإصابتهم بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما انهال الأهالي بالضرب على الكلب حتى الموت، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد تعرض عدد من الأشخاص لعقر كلب ضال، وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال المصابين، تبين أن كلبا ضالا هاجم المصابين بأحد الشوارع، مما أدى لإصابة 8 أشخاص، ونفق الكلب نتيجة اعتداء عددا من الأشخاص عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.