طلاب الزقازيق يحصدون المركز الأول في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات 2025

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص جامعة الزقازيق على تشجيع طلابها على المشاركة في الفعاليات التكنولوجية الكبرى التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم العلمية وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت جامعة الزقازيق في فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات 2025، التي أُقيمت يومي الأحد والاثنين 14، 15 سبتمبر 2025م، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه حصل فريق جامعة الزقازيق على المركز الأول في مسابقة "الروبوت تحت الماء ROV" والذي يقدم مركبة غاطسة متعددة المهام يتم التحكم فيها عن بعد للاستكشاف والتدخل فى البيئات المائية الصعبة للكشف علي خطوط الغاز والبترول وسحب بعض العينات.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق الي أنه حصد طلاب كلية الهندسة والمكون من ( أواب خليل أحمد، أحمد ابراهيم علي، محمد جمال السيد، عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، عبد الرحمن أحمد محمد الغندور، محمد أحمد عادل، محمد منتصر رمضان، عمر عبد العزيز محمد) جائزة مالية ودرع المشاركة فى البطولة مقدم من رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن مشاركة طلاب جامعة الزقازيق فى هذه البطولة المميزة يأتي انطلاقاً من رسالتها في دعم طلابها بالمعارف والتجارب العملية، وإعداد جيل مبدع قادر على الربط بين التعليم الأكاديمي والواقع الصناعي والمهني، بما يسهم في تهيئتهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارا.

من جانبه أكد الدكتور هلال عفيفي علي ان تلك البطولات تعد منصة لاخراج مهارات الطلاب العلمية وإبراز أفكارهم الابتكارية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي وريادة المستقبل التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.

الجدير بالذكر أن مشاركة الطلاب فى البطولة جاءت تحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة هالة فاروق مشرف الفريق العلمي، والدكتور أكمل الكيلاني مدير إدارة نادي العلوم، حيث تنوعت محاور المنافسات لتشمل: الروبوتات الأرضية، الروبوتات القتالية، الروبوتات تحت الماء، روبوتات حل المتاهة، تحدي الذراع الروبوتية، الطائرات بدون طيار (Drones)، إلى جانب تطبيقات الميتافيرس والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).