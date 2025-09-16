قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طلاب الزقازيق يحصدون المركز الأول في بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات 2025

فريق جامعة الزقازيق
فريق جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص جامعة الزقازيق على تشجيع طلابها على المشاركة في الفعاليات التكنولوجية الكبرى التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم العلمية وبرعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شاركت جامعة الزقازيق في فعاليات بطولة جامعة بنها الأولى للروبوتات 2025، التي أُقيمت يومي الأحد والاثنين 14، 15 سبتمبر 2025م، بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه حصل فريق جامعة الزقازيق على المركز الأول في مسابقة "الروبوت تحت الماء ROV" والذي يقدم مركبة غاطسة متعددة المهام يتم التحكم فيها عن بعد للاستكشاف والتدخل فى البيئات المائية الصعبة للكشف علي خطوط الغاز والبترول وسحب بعض العينات.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق الي أنه حصد طلاب كلية الهندسة والمكون من ( أواب خليل أحمد، أحمد ابراهيم علي، محمد جمال السيد، عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، عبد الرحمن أحمد محمد الغندور، محمد أحمد عادل، محمد منتصر رمضان، عمر عبد العزيز محمد) جائزة مالية ودرع المشاركة فى البطولة مقدم من رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن مشاركة طلاب جامعة الزقازيق فى هذه البطولة المميزة يأتي انطلاقاً من رسالتها في دعم طلابها بالمعارف والتجارب العملية، وإعداد جيل مبدع قادر على الربط بين التعليم الأكاديمي والواقع الصناعي والمهني، بما يسهم في تهيئتهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أكثر ابتكارا.

من جانبه أكد الدكتور هلال عفيفي علي ان تلك البطولات تعد منصة لاخراج مهارات الطلاب العلمية وإبراز أفكارهم الابتكارية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل الرقمي وريادة المستقبل التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.

الجدير بالذكر أن مشاركة الطلاب فى البطولة جاءت تحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة هالة فاروق مشرف الفريق العلمي، والدكتور أكمل الكيلاني مدير إدارة نادي العلوم، حيث تنوعت محاور المنافسات لتشمل: الروبوتات الأرضية، الروبوتات القتالية، الروبوتات تحت الماء، روبوتات حل المتاهة، تحدي الذراع الروبوتية، الطائرات بدون طيار (Drones)، إلى جانب تطبيقات الميتافيرس والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).

الزقازيق جامعة الزقازيق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفعاليات التكنولوجية وزير التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

اوائل الثانوية الأزهرية اثناء الزيارة

أوائل الثانوية الأزهرية يزورون دير سانت كاترين في رحلة ترفيهية لجنوب سيناء

صورة أرشيفية

المشدد 15 عامًا لعامل شرع في إنهاء حياة شاب بسوهاج

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية مجاناً| صور

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد