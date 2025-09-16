قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي لبحث التعاون المشترك

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
محمد إبراهيم

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والليبية .  

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين ، مؤكداً على أهمية إستمرار التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات المشتركة  ودعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الأراضى الليبية.

من جانبه أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الليبى عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبى ، مشيراً إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.

