انسداد الشرايين في الساق أو ما يُعرف طبيًا بـ مرض الشريان المحيطي PAD هو حالة خطيرة تحدث عندما تضيق أو تنسد الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الأطراف، وغالبًا الساقين.

بحسب ما نشره موقع هيلثي، أن هذه المشكلة تُعد مؤشرًا مبكرًا على أمراض القلب والشرايين، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

انسداد الشرايين في الساق: 6 علامات لا يمكن أن تهملها

ما يميزها أن الجسم يرسل إشارات واضحة يجب عدم تجاهلها، فهي جرس إنذار مبكر لصحتك.

1- الألم عند المشي العرج المتقطع

أحد أبرز علامات انسداد شرايين الساق هو الشعور بألم أو تشنج في العضلات، خاصة في ربلة الساق، عند المشي لمسافات قصيرة. يختفي الألم عند التوقف عن الحركة، ثم يعود بمجرد المشي مجددًا. هذه العلامة الكلاسيكية دليل على ضعف تدفق الدم.

2- برودة الساق أو القدم

إذا شعرت بأن إحدى ساقيك أو قدميك أبرد بكثير من الأخرى، فهذا قد يشير إلى ضعف تدفق الدم في تلك المنطقة بسبب انسداد الشرايين.

3- بطء التئام الجروح أو القروح

الجروح التي لا تلتئم بسرعة أو تقرحات القدم التي تبقى لفترات طويلة قد تكون نتيجة لعدم وصول كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى الساقين.

4- تغير لون الجلد والأظافر

يؤدي انسداد الشرايين أحيانًا إلى تغيّر مظهر الساق، حيث يصبح الجلد باهتًا أو مائلًا إلى الزرقة، كما قد تضعف الأظافر ويتباطأ نموها.

5- ضعف أو فقدان النبض في القدم

عند الفحص الطبي، قد يلاحظ الطبيب أن النبض في القدم أو الكاحل ضعيف أو غير موجود، وهو دليل مباشر على ضعف تدفق الدم.

6- تنميل أو ضعف في الساق

قد يشعر المريض بخدر أو ضعف في الساقين، خاصة أثناء الحركة، ما يجعل المشي أو صعود السلالم أكثر صعوبة من المعتاد.

لماذا يجب عدم تجاهل هذه العلامات؟

إهمال أعراض انسداد الشرايين في الساق قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الغرغرينا أو حتى بتر الطرف في الحالات المتقدمة، كما أن هذا المرض يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

خطوات وقائية مهمة من انسداد الشرايين في الساق