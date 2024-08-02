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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

الفستان بـ 30 ألف جنيه.. تفاصيل ولقطات جديدة من فرح الفنانة بشرى

صدى البلد

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف الفنانة بشرى، الفنان محمود حميدة، الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء 31 يوليو، في الساحل الشمالي.

وظهرت بشرى، في مقطع فيديو نشرته الفنانة لقاء سويدان -عبر تطبيق انستجرام- وهي ترقص مع عريسها، بينما ظهر حماها “الفنان محمود حميدة” وهو يرقص فرحًا.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف الفنانة بشرى، منهم: (لقاء سويدان، درة، سيد رجب، داليا البحيري)، وآخرين.

زفاف بشرى

ظهرت الفنانة بشرى، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء، 31 أغسطس، على ابن الفنان محمود حميدة، في الساحل الشمالي.

وخلال مقطع الفيديو، بشرى خلال جلسة تصوير صباحية على الشاطئ مع عريسها ومقتطفات أخرى من حفل الزفاف، وفي منهم، قام العريس بتقبيلها أمام الجميع.

حفل زفاف بشرى 

ظهرت الفنانة بشرى، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها على ابن الفنان محمود حميدة، إذ نشرت الفنانة لقاء سويدان، مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي، بتطبيق انستجرام.

وظهرت بشرى، في الفيديو مع لقاء سويدان ودرة زروق، وقامت بالرقص مع عريسها، في حفل الزفاف الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 31 يوليو.

وعلقت لقاء سويدان، على مقطع الفيديو، قائلة: «مبروك يا أحلي عروسة في الدنيا .. بحبك ما شاء الله تبارك الله».

وتحتفل الفنانة بشرى، اليوم، بزفافها على خالد حميدة، في الساحل الشمالي، وسط أجواء فرحة عارمة.

ويقتصر حفل زفاف بشرى، على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وظهرت فيه بشرى مرتدية فستانًا باللون الأبيض، رفقة زوجها خالد حميدة، على شاطئ البحر.

نجوم الفن حفل زفاف الساحل الشمالي لقاء سويدان محمود حميدة

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