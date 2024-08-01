جيش الاحتلال يعلن اغتـ.يال قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في هجوم بخان يونس قبل حوالي ثلاثة أسابيع، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

اغتـ.يال إسماعيل هنية

أعلنت حركة حمـ.اس في نبأ عاجل لها، أمس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان صادر أمس، الأربعاء: “تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد”.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.

وقدم الحرس الثوري الإيراني تعازيه لشعب فلسطين والعالم الإسلامي ومقاتلي جبهة المقاومة في وفاة إسماعيل هنية.