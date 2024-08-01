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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بمتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكافة الملفات

صدى البلد

وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، رؤساء مجالس المدن بضرورة المتابعة المستمرة لتقييم معدلات الأداء، وسير العمل ونسب الإنجاز بكافة الملفات وخاصة ملفي التصالح والتقنين، مشدداً على ضرورة التصدي بقوة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء غير المرخص، والاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، وتحسين الشكل الجمالي والحضاري . 


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن؛ لمتابعة إجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل بكافة الملفات، لخدمة المواطن الفيومي.


واستعرض المحافظ مع رؤساء المدن، ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعديات، والإزالات، والأصول المستغلة وغير المستغلة، والخطة الاستثمارية لكل مركز، مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، واستغلال كافة المقومات البشرية والمادية المتاحة الاستغلال الأمثل، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تابع، طلبات التصالح المقدمة بكافة المراكز، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.


وطالب بحصر الكتل السكنية القديمة والمستقرة، والتي تقع خارج الحيز العمراني، لعمل اشتراطات بنائية خاصة بها، لحين إدراجها بخرائط الأحوزة العمرانية، وكذلك عقد لقاءات مع أمناء روابط الري بكافة الوحدات المحلية، للوقوف على كافة مشكلات الري بمختلف أنحاء المحافظة، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولي الري بالمحافظة.

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