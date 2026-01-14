حالات تصل فيها عقوبة الخطف للإعدام بالقانون .. تفاصيل

واجه قانون العقوبات جرائم الخطف ، بعقوبات مشددة تصل للإعدام ، و تشمل هذه الحالات الجرائم المصحوبة بقتل أو تهديد حياة الضحية، أو ارتكابها ضد الأطفال أو ذوي الإعاقة، أو إذا ارتبطت بأعمال إرهابية أو تهريب، في خطوة تهدف إلى ردع الجناة وحماية المجتمع .



و نصت المادة 289 من قانون العقوبات على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.



فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة... ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ويعاقب كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.