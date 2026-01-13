غرامة 15 ألف جنيه لكل قائد سيارة تنبعث منها رائحة كريهة | مشروع قانون

فرض مشروع قانون المرور الجديد ، المقدم من الحكومة غرامة مالية تصل إلى 15 ألف جنيه على كل قائد سيارة تنبعث منها رائحة كريهة.

يأتي هذا الإجراء بهدف الحد من الإزعاج والتلوث الناتج عن المركبات، وضمان راحة وسلامة المواطنين أثناء تنقلهم على الطرق، مع تشديد الرقابة على الالتزام بمعايير النظافة والصيانة للمركبات، للحفاظ على السلامة العامة والبيئة .

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى.



وكل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

و تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق .

تجدر الاشارة الى أن وافق مجلس الوزراء، نهاية العام الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.