مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

رزق النجم مصطفى شعبان، بمولودته الأولى اليوم، تزامناً مع تصوير مسلسله "درش" المقرر أن يطرح ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026.

ووجه مصطفى شعبان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الشكر للمستشفى التي أنجبت فيها زوجته هدى الناظر ابنتهما الأولى، بعد ما يقرب من عام على زواجهما.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.