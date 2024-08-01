برلماني: زيارة الشيخ محمد بن زايد لـ«العلمين» تعزز أواصر التعاون بين البلدين

أعرب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، عن ترحيبه بالزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى مدينة العلمين.

وأكد أن هذه الزيارة تحمل رسائل ودلالات إيجابية وعلى رأسها دعم أواصر الأخوة بين البلدين، وتدعم السياحة المصرية التي تحظى بمقومات عالمية، وتؤكدة على أن الدولة المصرية بلد الآمن والآمان دائما.

كما أشاد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ لحزب حماة الوطن في بيان له باللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من الإعلاميين، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعزز روح التعاون ويكشف استراتيجيات التنمية، معتبرا أن اللقاء يمثل فرصة ثمينة للإعلاميين والشعب المصري للاطلاع على تفاصيل السياسات الحكومية وتوجهاتها، مما يعزز الثقة العامة في الأداء الحكومي ويسهم في فتح قنوات التواصل المباشر بين الحكومة والجمهور.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هذا اللقاء يأتي في إطار السعي لتعزيز الشفافية وفتح قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، مما يساهم في فهم أعمق لاستراتيجيات الحكومة وخططها المستقبلية، مؤكدا أن الشفافية تعد أمرًا أساسيًا لبناء علاقة قوية ومستدامة بين الحكومة والمجتمع، كما أن إعلان رئيس الوزراء عن تنظيم جلسات حوارية شهرية مع الإعلاميين يعكس حرص الحكومة على الالتزام بالشفافية والمصارحة، ويشكل خطوة إيجابية نحو تحسين الصورة العامة للعمل الحكومي.

وشدد على أن مثل هذه المبادرات تساهم في إزالة أي لبس حول القضايا التي تهم المواطنين، وتدعم جهود الحكومة في معالجة الأزمات وتقديم حلول فعّالة، منوها إلى اللقاء يعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات اليومية بفعالية، ويعكس الالتزام العميق بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.