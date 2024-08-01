محافظ شمال سيناء: الدولة تولي اهتماما كبيرا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة لبناء ‏الإنسان وتطويره

قال محافظ شمال سيناء دكتور خالد مجاور، إن "الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين؛ لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون اسم مصر عاليا".



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ - اليوم /الخميس/- المشروع القومي للموهبة الحركية والذي اطلقته وزارة الشباب والرياضية؛ لإعداد جيل من الرياضيين في سن مبكر دعماً للمنتخبات القومية وصولا لمنصات التتويج الأولمبية .



ومن جانبه.. أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إيهاب حسن عبد الوهاب، إلى استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة الحركية والمقام بالتعاون بين الإدارة العامة للأداء الرياضي بالوزارة وإدارة الرياضة بالمديرية بالصالة المغطاة أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع .



وأوضح إيهاب حسن عبد الوهاب أن المشروع القومي للموهبة الحركية يؤهل الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية، كما يخضع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة؛ لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.