وزير الخارجية الأمريكية: الشرق الأوسط يتجه لمزيد من الصراع

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلاً عن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن الشرق الأوسط يتجه لمزيد من الصراع وحث كل الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية.

وأكد بلينكن على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ، قائلاً انه هذا ما سيكسر دائرة العنف ويؤدي لهدوء بين إسرائيل ولبنان.

وتابع بلينكن :" من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف الخيارات الصحيحة في الأيام المقبلة".

وأشار بلينكن إلى أنه ناقش مع نظرائه فى مختلف أنحاء المنطقة وكلهم يركزون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وشدد بلينكن ، على ضرورة إيجاد جميع الأطراف أسباب للتوصل إلى اتفاق وليس البحث عن مبررات لتأخيره.