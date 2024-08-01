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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طيران الاحتلال يستهدف موقعا في بلدة كفركلا بجنوب لبنان

صدى البلد

قام طيران الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس ، بتنفيذ غارة استهدفت موقعا في بلدة كفركلا جنوب لبنان.

ومن جانبها،  تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي وأمام الأمين العام للأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، طالبت بموجبها بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان.

وأوضحت الخارجية اللبنانية، أن هذه الاعتداءات تشكل خطراً جدياً على خدمات الطيران المدني فيه، وتهدد أمن شبكات الاتصال والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية وسلامتها في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية.

كما طلبت من بعثتها الدائمة في جنيف تقديم شكوى أمام مقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) باتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات، ومساعدة لبنان على ضمان حسن سير شبكات الاتصالات.

وأشارت الخارجية إلى أن تقديمها للشكاوى، جاء بناءً على تقرير وردها من وزارة الاتصالات اللبنانية كشفت بموجبه عن مصدر تشويش في شمال إسرائيل أدى إلى تراجع دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في لبنان، ما أثر في خدمات النقل والتواصل، كما تبيّن وجود إنذارات متكررة صادرة عن "خادم بروتوكول وقت الشبكة"، تُظهر الفقدان المتكرر لإشارة  (GPS)، وتراجع جودة الخدمة وجودة الخبرة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول.

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