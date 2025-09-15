قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكام عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين
تحرك الفوج الثالث من قافلة المساعدات الـ 37 من مصر إلى غزة
أسعار الدواجن تشهد انخفاضات بعد تدخل الحكومة
مصادر إسرائيلية: رئيس الأركان وصف آلية توزيع المساعدات في غزة بالفاشلة
قوافل "زاد العزة" الـ 37 تحمل أعدادا كبيرة من الخيام ومواد إغاثة
رئيس أركان جيش الاحتلال يهاجم نتنياهو في الكنيست: الأمور معه غير مفهومة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
توك شو

قوافل "زاد العزة" الـ 37 تحمل أعدادا كبيرة من الخيام ومواد إغاثة

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن  قوافل "زاد العزة" الـ 37 تحمل أعدادا كبيرة من الخيام ومواد إغاثة وإيواء منذ منتصف الأسبوع الماضي.


وأوضحت القناة أن شاحنات القافلة الـ37 للمساعدات المتجهة إلى غزة تعد بالمئات وتحمل سلعا متنوعة، وشاحنات من قافلة المساعدات الـ37 تحمل وجبات معلبة وبقوليات بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.


وجاء أيضًا أن القافلة الـ37 للمساعدات إلى غزة تحمل الأرز والدقيق والزيت والسكر والجبن، وأن هناك 2000 متطوع بالهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة لإغاثة أهالي قطاع غزة، والهلال الأحمر المصري ينسق بين الهيئات الأممية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.


 

زاد العزة القاهرة الإخبارية غزة المساعدات

