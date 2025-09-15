عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن قوافل "زاد العزة" الـ 37 تحمل أعدادا كبيرة من الخيام ومواد إغاثة وإيواء منذ منتصف الأسبوع الماضي.



وأوضحت القناة أن شاحنات القافلة الـ37 للمساعدات المتجهة إلى غزة تعد بالمئات وتحمل سلعا متنوعة، وشاحنات من قافلة المساعدات الـ37 تحمل وجبات معلبة وبقوليات بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية.



وجاء أيضًا أن القافلة الـ37 للمساعدات إلى غزة تحمل الأرز والدقيق والزيت والسكر والجبن، وأن هناك 2000 متطوع بالهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة لإغاثة أهالي قطاع غزة، والهلال الأحمر المصري ينسق بين الهيئات الأممية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.



